Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إيراني: اتخاذ تدابير في منشآت نووية بـ"نطنز وفوردو" ردا على قرار الوكالة الدولية

Lebanon 24
13-06-2024 | 04:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطاقة الذرية الإيرانية: سنرد على القرار "السياسي وغير البناء" لمحافظي الوكالة الدولية
lebanon 24
13/06/2024 13:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: المنشآت النووية القريبة من أصفهان "آمنة تماما"
lebanon 24
13/06/2024 13:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تحويلها لمكان "لتصفية الحسابات السياسية"
lebanon 24
13/06/2024 13:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: طهران سترد إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها
lebanon 24
13/06/2024 13:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:04 | 2024-06-13
06:02 | 2024-06-13
05:57 | 2024-06-13
05:42 | 2024-06-13
05:36 | 2024-06-13
05:35 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24