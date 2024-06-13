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مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستدرس خلال أيام إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها

Lebanon 24
13-06-2024 | 04:29
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