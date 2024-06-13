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الجيش الروسي: خلال التدريبات النووية التكتيكية تم تسليم رؤوس نووية وهمية لوحدة التخزين الأمامية ونقاط المطارات (الشرق)
Lebanon 24
13-06-2024
|
05:57
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