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الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-06-2024 | 06:22
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