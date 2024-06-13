Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي كبير: مهتمون بمنع تحول الوضع على الحدود اللبنانية إلى حرب شاملة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-06-2024 | 07:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: لن يتم المساس بالأصول الروسية المجمدة في الوقت الحالي، ولكن لدينا "خيارات كاملة" لمصادرتها لاحقًا إذا توفرت الإرادة السياسية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/06/2024 21:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق على استخدام الفوائد من الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/06/2024 21:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي: نأمل ألا تنضم تركيا لدول بريكس وإذا حدث ذلك فليس من المتوقع تغير دبلوماسي كبير (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/06/2024 21:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لرويترز: الوسطاء أجروا مقابلات منفصلة مع مسؤولين من حماس ومسؤولين أميركيين في الدوحة وأنه لا توجد مؤشرات على قُرب التوصل إلى اتفاق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/06/2024 21:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:02 | 2024-06-13
13:57 | 2024-06-13
13:17 | 2024-06-13
13:03 | 2024-06-13
12:41 | 2024-06-13
12:37 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24