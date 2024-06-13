Advertisement

أخبار عاجلة

قناة 12 الإسرائيلية: اندلاع حرائق في وسط وشمال الجولان إثر سقوط قذائف في مواقع عدة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-06-2024 | 07:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: طواقم الإطفاء تواصل جهود إخماد الحريق الذي اندلع أمس في الجولان نتيجة سقوط صواريخ (الجزيرة)
lebanon 24
13/06/2024 21:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 13 الإسرائيلية": سقوط قذائف في منطقة شتولا في الجليل الغربي من دون تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
13/06/2024 21:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنى في منطقة المطلة إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
13/06/2024 21:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط قذيفة صاروخية بمنطقة مفتوحة في ناحل عوز بغلاف غزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/06/2024 21:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:02 | 2024-06-13
13:57 | 2024-06-13
13:17 | 2024-06-13
13:03 | 2024-06-13
12:41 | 2024-06-13
12:37 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24