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الدفاع المدني الفلسطيني: 3 شهداء في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة

Lebanon 24
13-06-2024 | 07:47
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