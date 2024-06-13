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الحكومة الإسرائيلية: سنستعيد الأمن على الحدود الشمالية بالدبلوماسية أو بغيرها (العربية)

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:58
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