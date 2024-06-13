Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية روسيا: فرنسا أصبحت أكثر انخراطا بالصراع في أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
13-06-2024 | 09:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني: سنعلن اليوم عن عقوبات جديدة ضد روسيا (العربية)
lebanon 24
13/06/2024 21:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس بايدن وافق على أن تقوم أوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية داخل روسيا (الشرق)
lebanon 24
13/06/2024 21:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الجهود الإقليمية لوقف الحرب على غزة أصبحت أكثر جدية
lebanon 24
13/06/2024 21:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا من القاهرة: رسالتنا المشتركة مع مصر لإسرائيل هي أن لا تقوم بعملية رفح (العربية)
lebanon 24
13/06/2024 21:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:11 | 2024-06-13
14:02 | 2024-06-13
13:57 | 2024-06-13
13:17 | 2024-06-13
13:03 | 2024-06-13
12:41 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24