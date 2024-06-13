مسؤول أميركي: مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق على استخدام الفوائد من الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

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