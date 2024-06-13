مسؤول أميركي: لن يتم المساس بالأصول الروسية المجمدة في الوقت الحالي، ولكن لدينا "خيارات كاملة" لمصادرتها لاحقًا إذا توفرت الإرادة السياسية (سكاي نيوز عربية)

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