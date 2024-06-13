29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مسؤول أميركي: لن يتم المساس بالأصول الروسية المجمدة في الوقت الحالي، ولكن لدينا "خيارات كاملة" لمصادرتها لاحقًا إذا توفرت الإرادة السياسية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
13-06-2024
|
09:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق على استخدام الفوائد من الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مسؤول أميركي: مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق على استخدام الفوائد من الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
13/06/2024 21:14:17
13/06/2024 21:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو" نقلا عن مسؤول كبير في إدارة بايدن: لا شك لدينا في أن الصفقة بشأن التهدئة وتبادل الرهائن سيتم تأويلها من قبل إسرائيل وحماس لكننا نعرف نصها (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
"بوليتيكو" نقلا عن مسؤول كبير في إدارة بايدن: لا شك لدينا في أن الصفقة بشأن التهدئة وتبادل الرهائن سيتم تأويلها من قبل إسرائيل وحماس لكننا نعرف نصها (سكاي نيوز عربية)
13/06/2024 21:14:17
13/06/2024 21:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": مسؤولون عسكريون أميركيون يقولون إن القوات الأميركية تخطط للبدء في إنشاء رصيف عائم قبالة ساحل شمال غزة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": مسؤولون عسكريون أميركيون يقولون إن القوات الأميركية تخطط للبدء في إنشاء رصيف عائم قبالة ساحل شمال غزة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع (سكاي نيوز عربية)
13/06/2024 21:14:17
13/06/2024 21:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إصابة أكثر من 20 مدنيًا من بينهم أطفال بجروح نتيجة ضربات أوكرانية على "لوغانسك" اليوم نُفذت بـ5 صواريخ من نوع "أتاكمز" التي قدمها الغرب (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إصابة أكثر من 20 مدنيًا من بينهم أطفال بجروح نتيجة ضربات أوكرانية على "لوغانسك" اليوم نُفذت بـ5 صواريخ من نوع "أتاكمز" التي قدمها الغرب (سكاي نيوز عربية)
13/06/2024 21:14:17
13/06/2024 21:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سعر صرف الدولار
Lebanon 24
رفع سعر صرف الدولار
17:23 | 2024-06-12
12/06/2024 05:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "أبرز قائد" في "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "أبرز قائد" في "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
16:15 | 2024-06-12
12/06/2024 04:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير في ذمة الله
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير في ذمة الله
04:25 | 2024-06-13
13/06/2024 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في أحد فنادق بيروت... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
حادثة مروّعة في أحد فنادق بيروت... ما الذي حصل؟
07:43 | 2024-06-13
13/06/2024 07:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة تهز عجلتون.. عاملة منزلية تقتل مخدومتها إليكم التفاصيل
Lebanon 24
جريمة مروعة تهز عجلتون.. عاملة منزلية تقتل مخدومتها إليكم التفاصيل
01:20 | 2024-06-13
13/06/2024 01:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:11 | 2024-06-13
قصف مدفعي على منطقة تلة قليبو شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة (العربي)
14:02 | 2024-06-13
القناة 13 الإسرائيلية: وفد سياسي إسرائيلي يغادر إلى واشنطن لإجراء مباحثات عاجلة بشأن لبنان
13:57 | 2024-06-13
الخارجية الأميركية: قيام وزير المالية الإسرائيلي باحتجاز أموال السلطة الفلسطينية خاطئ للغاية (الجزيرة)
13:17 | 2024-06-13
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في يعارا بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة
13:03 | 2024-06-13
الأمين العام للناتو: كوريا الشمالية زودت روسيا بمليون قذيفة مقابل تكنولوجيا نووية (العربية)
12:41 | 2024-06-13
وسائل إعلام إسرائيلية: جريح حالته خطيرة من جراء إصابة مباشرة لآلية "هامر" تابعة لـ"الجيش" بصاروخ أطلقه "حزب الله"
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
13/06/2024 21:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
13/06/2024 21:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
13/06/2024 21:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24