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مسؤول أميركي رفيع: لا يكفي وقف إطلاق النار في غزة بل ينبغي أن تكون هناك ترتيبات على الحدود مع لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
13-06-2024 | 10:00
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