باسيل: لدينا استحقاقات داهمة وخطرة جداً في لبنان بنهاية الصيف ولذلك قررنا القيام بجولتنا الاخيرة بالتنسيق مع المبادرات القائمة من جهات اخرى كالاعتدال واللقاء الديمقراطي

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