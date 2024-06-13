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باسيل: اتفقنا مع الرئيس بري على أن الأولوية هي للتوافق على الرئيس قبل الانتخاب ما يعطي فرصة نجاح للعهد بعكس منطق الكسر

Lebanon 24
13-06-2024 | 10:21
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