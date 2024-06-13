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باسيل: لمسنا خلال جولتنا استعدادا لدى بري والجميع بالاعلان عن أن الحوار ليس قاعدة بل استثناء يراعي الظروف التي نحن فيها

Lebanon 24
13-06-2024 | 10:25
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