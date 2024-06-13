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باسيل: الضمانة تكون بأن مَن يحضر الحوار يلتزم بعدم مقاطعة جلسات الانتخاب وأن تكون فترة التشاور محدودة وأن تكون الجلسات متتالية بدورات متتالية للوصول الى نتيجة

Lebanon 24
13-06-2024 | 10:29
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