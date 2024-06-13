باسيل: بالنسبة لتحويل الحوار عرفاً قبل انتخاب أي رئيس فهناك استعداد عند الرئيس بري والجميع بأن نعلن جميعاً انه ليس كذلك وأن هناك ظرفاً استثنائياً يقتضي انتخاب الرئيس

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