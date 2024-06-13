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باسيل: اليوم اجتمعنا مع النائب محمد رعد الذي أكد كلام السيد نصرالله لناحية فصل الرئاسة عن أحداث غزة والجنوب والتشديد على الاستعداد للتشاور لكن واضح اننا بحاجة لمزيد من البحث في ما بيننا للوصول الى حل

Lebanon 24
13-06-2024 | 10:38
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