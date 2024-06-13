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الجزيرة نقلا عن إعلام إيطالي: ماكرون وميلوني عملا على تجاوز خلافاتهما خلال اجتماعات الـ7

Lebanon 24
13-06-2024 | 11:02
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