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وسائل إعلام إسرائيلية: جريح حالته خطيرة من جراء إصابة مباشرة لآلية "هامر" تابعة لـ"الجيش" بصاروخ أطلقه "حزب الله"

Lebanon 24
13-06-2024 | 12:41
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