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بايدن: العقبة الأكبر أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة هي رفض حماس التوقيع عليها

Lebanon 24
13-06-2024 | 15:14
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