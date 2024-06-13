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وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن معهد دراسات الحرب: حماس واثقة من قدرتها على البقاء في قطاع غزة

Lebanon 24
13-06-2024 | 15:49
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