مقتل 6 مواطنين وإصابة 7 آخرين جراح بعضهم خطيرة جراء رمي مسلح قنبلة يدوية على حافلة نقل ركاب في طريق هيجة العبد جنوبي محافظة تعز في اليمن

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