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أخبار عاجلة
جيروزاليم بوست عن مسؤول رفيع بالخارجية الإسرائيلية: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة بعد الحرب
Lebanon 24
13-06-2024
|
18:30
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