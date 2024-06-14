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ألسنة الدخان تتصاعد في مستوطنة المطلة بعد إستهدافها بالصـواريخ الموجهة من لبنان (شبكة قدس)
Lebanon 24
14-06-2024
|
02:07
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