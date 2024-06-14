الرئيس ميقاتي بجلسة مجلس الوزراء: استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات ليس فقط محل ادانة بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف

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