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الرئيس ميقاتي بجلسة مجلس الوزراء: استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات ليس فقط محل ادانة بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:21
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ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء: رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها اهلنا في الجنوب منذ اكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الاسرائيلي وارتفاع اعداد شهداء والضحايا وحرق المحاصيل والمجازر البيئية لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها
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