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ميقاتي: على المجتمع الدولي ان يضع حدا لتمادي العدو وإجرامه وبدورنا سنحتكم للمرجعيات الدولية المختصة ونجدد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملا

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:27
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