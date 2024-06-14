Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نقدر مبادرة الدول الصديقة ودول القرار الى السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية كما نرحب بقرار مجلس الأمن الرقم 2732 الذي وضع خارطة طريق لوقف القتال في غزة

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نناشد دول العالم التدخل بكل قوة لوقف ما يحصل بعد 75 عاما من تجاهل حقوق الفلسطينيين على أمل ان يكون قرار مجلس الامن الرقم 2735 الذي صدر بالأمس والذي نرحّب باسم الدولة اللبنانية الخطوة الاولى ولو متواضعة نحو الاستقرار
lebanon 24
14/06/2024 14:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: نرحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وندعو كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير
lebanon 24
14/06/2024 14:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المبادرة الفرنسية اطار عملي لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملا مع المطالبة بالتزام اسرائيل بتنفيذه ووقف عدوانها المدمّر على جنوب لبنان
lebanon 24
14/06/2024 14:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" ترحّب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزّة
lebanon 24
14/06/2024 14:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2024-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2024-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2024-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:56 | 2024-06-14
07:53 | 2024-06-14
07:51 | 2024-06-14
07:47 | 2024-06-14
07:41 | 2024-06-14
07:27 | 2024-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24