ميقاتي: ادعو جميع الفرقاء لأن نفكر معاً ونتحاور ونتعاضد لإنقاذ وطننا من التحديات والاخطار التي تتهددنا جميعا ونحيي كل المبادرات التي تقام في هذا الصدد

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