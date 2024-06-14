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ميقاتي: نتوجه بالشكر الى دولة الامارات على دعمها المستمر لقوى الامن الداخلي كما نحيي دولة قطر على جهدها المتواصل لدعم الجيش وتنمية قدراته ومهاراته

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:33
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