ميقاتي: نحن بانتظار ان يرفع وزير الطاقة الخيارات المتاحة من الناحية التعاقدية والقانونية التي تجيز لشركتي توتال انرجيز وقطر للطاقة بناء 100 ميغاوات لبيع الطاقة المنتجة لمدة 25 عامًا لمؤسسة كهرباء لبنان

Lebanon 24