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ميقاتي: بعض المواقف السياسية اوحت بالأمس وكأن هناك تشكيكا من قبلنا بالاجهزة القضائية واشكالا بيننا وبين مجلس شورى الدولة في شأن القانونين اللذين لم ننشرهما نهاية العام الفائت
Lebanon 24
14-06-2024
|
04:37
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ميقاتي: لا بد في هذا الاطار من التعبير عن احترامي المطلق لعمل السلطات القضائية والقرارات الصادرة عنها وقد وجهت فور صدور قرار مجلس الشورى في هذا الصدد كتابا لمجلس النواب اذا ارتأى ذلك لاعادة القانونين الينا لنشرهما
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