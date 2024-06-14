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ميقاتي: بعض المواقف السياسية اوحت بالأمس وكأن هناك تشكيكا من قبلنا بالاجهزة القضائية واشكالا بيننا وبين مجلس شورى الدولة في شأن القانونين اللذين لم ننشرهما نهاية العام الفائت

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:37
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ميقاتي: لا بد في هذا الاطار من التعبير عن احترامي المطلق لعمل السلطات القضائية والقرارات الصادرة عنها وقد وجهت فور صدور قرار مجلس الشورى في هذا الصدد كتابا لمجلس النواب اذا ارتأى ذلك لاعادة القانونين الينا لنشرهما
lebanon 24
14/06/2024 14:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نناشد دول العالم التدخل بكل قوة لوقف ما يحصل بعد 75 عاما من تجاهل حقوق الفلسطينيين على أمل ان يكون قرار مجلس الامن الرقم 2735 الذي صدر بالأمس والذي نرحّب باسم الدولة اللبنانية الخطوة الاولى ولو متواضعة نحو الاستقرار
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14/06/2024 14:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: علينا القيام بتنسيق عميق وحقيقي بيننا وبين سوريا والاموال التي تدخل الى لبنان تذهب مباشرة الى المنظمات غير الحكومية وليس الى الدولة وهذه من أهم النقاط التي تحتاج الى معالجة
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14/06/2024 14:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/06/2024 14:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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