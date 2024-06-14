ميقاتي: لا بد في هذا الاطار من التعبير عن احترامي المطلق لعمل السلطات القضائية والقرارات الصادرة عنها وقد وجهت فور صدور قرار مجلس الشورى في هذا الصدد كتابا لمجلس النواب اذا ارتأى ذلك لاعادة القانونين الينا لنشرهما

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