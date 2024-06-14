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ميقاتي: نعايد اللبنانيين جميعاً بحلول عيد الاضحى راجين الله ان يبعث السلام في القلوب وأن يكون عيدا مباركا ويحل على لبنان الخير والسلام

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:40
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