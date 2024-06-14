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واشنطن بوست: إدارة بايدن سمحت باستخدام معلوماتها الاستخباراتية لتحديد مكان الرهائن والسنوار ومحمد ضيف (الحدث)

Lebanon 24
14-06-2024 | 05:36
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