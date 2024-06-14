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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يوصي القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح في أقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
14-06-2024 | 06:04
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