هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبدت اهتماماً بشأن مبادرة فرنسية أميركية للتعاون من أجل تخفيف حدة التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان (سكاي نيوز عربية)

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