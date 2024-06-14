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اطراف بلدة حولا فوق وادي السلوقي تتعرض لقصف فوسفوري (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
14-06-2024 | 07:56
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