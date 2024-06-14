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أمين عام الناتو: لا اتفاق بشأن تخصيص 40 مليار دولار سنويا للأسلحة لأوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
14-06-2024 | 08:28
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