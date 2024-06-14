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كتائب القسام: الجيش الإسرائيلي قتل اثنين آخرين من الأسرى المحتجزين خلال قصف جوي على رفح (الشرق)

Lebanon 24
14-06-2024 | 10:05
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