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الخارجية العمانية: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأميركي بحثا خلاله تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
14-06-2024 | 10:32
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