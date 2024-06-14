العاهل الأردني: المجتمع الدولي فشل في تحقيق الحل الوحيد الذي يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم ألا وهو السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (سكاي نيوز عربية)

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