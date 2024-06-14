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الخارجية الأميركية: إسرائيل مسؤولة عن أمن القوافل الإنسانية التي تمر عبر أراضيها والضفة في طريقها لغزة (الجزيرة)
Lebanon 24
14-06-2024
|
10:47
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