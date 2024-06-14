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الأمم المتحدة: خبراء أمميون يعتبرون استخدام إسرائيل شاحنة مساعدات لتنفيذ "مذبحة" النصيرات وسط غزة "جريمة حرب" (الشرق)

Lebanon 24
14-06-2024 | 12:28
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