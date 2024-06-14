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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في نير عام بغلاف غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
14-06-2024
|
14:06
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