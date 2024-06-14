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هيئة البث الإسرائيلية: موضوع الوساطة الدولية في لبنان مطروح للنقاش في مجلس الوزراء الإسرائيلي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
14-06-2024
|
14:26
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