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"يديعوت أحرونوت": الشرطة تعتقل 4 أشخاص أثناء مشاركتهم في تظاهرة قبالة منزل نتنياهو في مدينة قيساريا

Lebanon 24
14-06-2024 | 18:22
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