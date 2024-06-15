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تامير هيمان: قبل أن نقرر شن حرب شاملة في لبنان يجب تحديد كيف ستنتهي وما سيدفع حزب الله لقبول وقف إطلاق النار

Lebanon 24
15-06-2024 | 03:36
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