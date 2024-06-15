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البيان الختامي لسينودس الأساقفة الموارنة: يُثمّن الآباء جهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية

Lebanon 24
15-06-2024 | 04:47
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