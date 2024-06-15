Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع التركية: تحييد 17 مسلحا كرديا في شمال العراق وسوريا

Lebanon 24
15-06-2024 | 04:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع التركية: مقتل 108 مسلحين بينهم قياديون في شمال سوريا والعراق خلال 7 أيام (العربية)
lebanon 24
15/06/2024 16:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تعلن مقتل 3 مسلحين شمال العراق وسوريا
lebanon 24
15/06/2024 16:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون شركاء في لجنة لتسوية الأوضاع على الحدود الشمالية اذا كانت فرنسا جزءا منها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/06/2024 16:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحزب" يُشعل شمال "إسرائيل" مُجددًا.. مسيّرات اخترقت الدفاعات ووصلت إلى هدفها
lebanon 24
15/06/2024 16:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:23 | 2024-06-15
08:48 | 2024-06-15
08:46 | 2024-06-15
08:43 | 2024-06-15
08:37 | 2024-06-15
08:24 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24